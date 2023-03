Gazzetta - L'Europa porta soldi e riavvicina gli uomini chiave: Leao, il rinnovo è possibile

Le immagini della festa di Londra al fischio finale di Turpin sono ancora negli occhi, nella mente e nel cuore di tutti. Sotto il rumorosissimo spicchio di tifosi rossoneri, uno dei più esaltati era Rafael Leao che quando c'è da festeggiare e sorridere non si tira mai indietro. Il portoghese festeggia per il passaggio del turno e proprio grazie a quarti fra poco potrà festeggiare anche per altri motivi, legati al suo futuro a Milanello.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport questa mattina, il passaggio ai quarti di finale conquistato contro il Tottenham, fa entrare nelle casse rossonere circa 20 milioni che alimentano i ricavi che il Diavolo si sta portando a casa da questa edizione di Champions League. Uno dei motivi collaterali per cui il Milan aveva bisogno di tornare nell'Europa che conta (e ha bisogno di farlo anche nelle prossime stagioni) erano proprio gli introiti che avrebbe generato la competizione: sia di base che andando avanti nel torneo. La dirigenza può fregarsi le mani e nuove possibilità si aprono sui giocatori il cui futuro è ancora in bilico per l'anno prossimo: da Olivier Giroud a Brahim Diaz, passando ovviamente per il più importante di tutti a livello di appeal e potenzialità, Rafael Leao. Ma prima del portoghese è giusto fare una piccola annotazione su Diaz: il Milan dovrebbe spendere 22 milioni per riscattarlo con il Real che ha diritto a un controriscatto di 27. Le cifre però non sembrano le protagoniste e sarà tutto un intreccio di volontà: il Milan vuole tenere Brahim ma il Madrid lo vuole riportare a casa? E lui, dove vuole andare?

Spiragli

Le discussioni più accese, però, nascono intorno al rinnovo di Rafael Leao, un tema che sta accompagnando il Milan ormai da tutta la stagione e su cui Maldini e Massara stanno lavorando senza sosta per trovare una soluzione in mezzo a tanti ostacoli. La volontà del giocatore non dovrebbe essere uno dei problemi: Rafa ha sempre dichiarato di voler rimanere in rossonero, dove si trova bene e dove sa che può ancora maturare moltissimo. Secondo la rosea dopo che a gennaio i contatti tra le parti avevano subito dei rallentamenti per differenze di vedute interne all'entourage di Leao, i discorsi sarebbero ricominciati positivamente nel corso dell'ultima settimana. La dirigenza rossonera avrebbe parlato direttamente con il giocatore e i suoi familiari e conoscerebbe le richieste definitive di Rafa: un quinquennale da 7.5 milioni con un bonus di 2 alla firma, con tutti i bonus in aggiunta. Il nodo più grande rimane però quello legato alla multa da pagare allo Sporting e per questo motivo Maldini e Massara vorrebbero sedersi al tavolo con Gerry Cardinale per capire come muoversi. Il futuro di Leao è ancora incerto ma l'Europa può aiutare.