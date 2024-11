Gazzetta - La svolta del Milan è la svolta di Rafa Leao. Che a Madrid ci sia stata quella definitiva?

Martedì sera contro il Real Madrid Rafael Leao è tornato a cantare, ballare e sorridere, non solo in campo ma anche nello spogliatoio, dove ha coinvolto tutti i suoi compagni del Milan nei festeggiamenti per una vittoria, quella del Santiago Bernabeu, che rimarrà indelebile nei cuori di giocatori e tifosi.

A MADRID LA SVOLTA DEFINITIVA? - Vuoi vedere che alla fine le panchine delle ultime settimane (esclusa quella di Monza che è stata giustificata) hanno dato ragione a Paulo Fonseca? Sì, perché i risultati sperati sono arrivati, con Rafa Leao che è passato dall'essere il giocatore svogliato che faticava a rientrare in aiuto alla difesa, ad un numero 10 di talento e ripiegamento ha scritto questa mattina La Gazzetta dello Sport.

La cura Fonseca potremmo dire avere avuto il suo effetto, anche perché c'è lo zampino di Leao in ognuno dei 3 gol messi a segno dal Milan nella splendida serata del Bernabeu. Scrive la rosea, premiando il lavoro che l'allenatore ha fatto con il portoghese, che normalizzando il numero 10 lo si è reso speciale, anche se alla fine lo è sempre stato come più volte ribadito dalla stessa società, tornatasene da Madrid più soddisfatta del solito perché convinta di aver ritrovato la squadra pensata e costruita in estate.

LA SVOLTA DEL MILAN È ANCHE LA SVOLTA DI LEAO - La svolta di Leao è anche la svolta del Milan. I due eventi sono strettamente legati tra loro. Madrid ha regalato al mondo rossonero, ed a Paulo Fonseca, un giocatore diverso, in grado di fare anche quello a cui non era abituato fino a qualche settimana. Questo porta a credere una cosa: difficilmente ora il Milan se ne priverà in campo, se non per farlo rifiatare. Sabato contro il Cagliari per l'ultimo turno di campionato prima della sosta, Rafa ci sarà, così come anche nella sfida di rientro dalle nazionali contro la Juventus, dove i riflettori saranno puntati su di lui come possibile uomo partita.

La fiamma di Rafael Leao è tornata ad accendersi dopo essersi affievolita nelle ultime settimane. Il 10 del Milan ne aveva sofferto, ma a Madrid è stato compiuto un passo avanti importante, che potrebbe rappresentare essere la sua svolta. Che però non ne faccia nuovamente uno indietro a Cagliari, perché il Milan ha bisogno della sua stella. Che dunque tenga il piede fermo sull'acceleratore Leao, così da alimentare ambizioni personali e di squadra per questa stagione.