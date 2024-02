Gazzetta - Leao allontana le voci di mercato: Rafa giura fedeltà al Milan

La stagione di Rafael Leao non è così negativa come dice qualcuno, ma è chiaro che da uno come lui è lecito aspettarsi più gol. Ma nonostante le difficoltà a segnare, soprattutto in campionato, il portoghese è sempre stato un elemento fondamentale del gioco offensivo del Milan con assist e giocate da grande giocatore. Domenica, dopo oltre cinque lunghi mesi, il numero 10 milanista è tornato finalmente al gol in Serie A e ora non ha più intenzione di fermarsi.

OCCHIO AL PSG - Negli ultimi mesi, non sono mancate le voci di mercato sul suo conto. In particolare, Leao sembra essere finito nel mirino del PSG che in estate saluterà Kylian Mbappè ed è alla ricerca del suo sostituto. Nel nuovo contratto di Rafa, firmato lo scorso anno e che scade nel 2028, è stata inserita una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Difficile che qualcuno possa arrivare a mettere sul piatto una cifra simile, ma in via Aldo Rossi non intendono comunque sedersi al tavolo a parlare per proposte che non siano almeno a tre cifre.

FEDELTÀ AL MILAN - Ieri Leao è tornato a parlare in occasione della presentazione del suo libro "Smile" e, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, sul suo futuro è stato molto chiaro: "Dove vedo il mio futuro? Qui, dove sono felice. Il Psg? Voglio vincere ancora tanto con questa maglia importante". Il portoghese ha giurato così fedeltà al Milan e punta a vincere con questa maglia: "Vincere l’Europa League è un obiettivo".