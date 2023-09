Gazzetta - Maignan in campo a Cagliari? Solo senza rischi, tra oggi e domani la decisione. Non c'è fretta con Super Sportiello

vedi letture

Quando Mike Maignan si è seduto sul terreno di gioco di San Siro nei minuti finali di Milan-Newcastle tutti i tifosi milanisti hanno temuto il peggio, cioè di perdere per tanto tempo il portierone francese come è successo l'anno scorso. Per fortuna, non c'è stata nessuna lesione, anzi l'ex Lille sta bene ora ed è quasi pronto per tornare in campo.

SENZA RISCHI - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore verranno valutate le condizioni di Maignan e dei suoi flessori della coscia sinistra per capire se potrà rientrare in campo già mercoledì a Cagliari. Stefano Pioli e lo staff medico milanista prenderanno una decisione tra oggi e domani, sapendo bene che non è il caso di rischiare ricadute o, peggio ancora, problemi muscolari più gravi. Mike giocherà contro i sardi solo se non ci saranno rischi, altrimenti rientrerà qualche giorno dopo contro la Lazio.

SPORTIELLO AFFIDABILE - A Milanello non hanno fretta, anche perchè il suo sostituto Marco Sportiello si sta dimostrando un secondo portiere di assoluta affidabilità, come testimoniano le due bellissime parate contro Newcastle e Verona, entrambe decisive per mantenere la porta inviolata e salvare il risultato. La porta del Milan è dunque in ottime mani, un motivo in più per non correre rischi con il recupero di Maignan.