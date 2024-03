Gazzetta - Milan, 48 gol subiti! In estate servirà un rinforzo importante anche in difesa: i nomi nel mirino del Diavolo

In vista del prossimo mercato estivo del Milan si parla tanto del grande investimento in attacco, ma il numero delle reti incassate rende necessario un rinforzo importante anche in difesa: 48 gol subiti, di cui 32 in campionato, sono un dato disastroso dietro al quale ci sono motivazioni diverse come il rendimento "non più da fenomeno" di Mike Maignan, oltre ovviamente ai tanti infortuni che hanno colpito il reparto arretrato del Diavolo in questa stagione e ai troppi errori tecnici e di attenzione.

CHI PARTE E CHI RESTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Simon Kjaer è in scadenza e non gli verrà rinnovato il contratto. In bilico anche Pierre Kalulu che quest'anno ha giocato poco a causa di un grave infortunio: il suo rendimento finora non è stato come quello nell'anno dello scudetto e quindi non è certo tra gli incedibili. Più sicuri di un posto in rosa anche nella prossima annata sono invece Malick Thiaw e Fikayo Tomori, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili in via Aldo Rossi.

OBIETTIVI DI MERCATO - Ma chi potrebbe arrivare a Milanello per rinforza la difesa rossonera? I nomi sono diversi e tra questi c'è sicuramente quello di Lilian Brassier, 24enne centrale del Brest che il Milan ha provato già a prendere a gennaio. Qualche settimana fa il club francese chiedeva 10-12 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere però scontata in estate visto che il giocatore è in scadenza nel 2025. Nella lista del Diavolo, ci sono poi altri due profili che sono seguiti da tempo: si tratta di Maxence Lacroix, centrale classe 2000 del Wolfsburg (anche lui in scadenza nel 2025), e di Tosin Adarabioyo, il quale milita attualmente nel Fulham, ma che in estate sarà svincolato e si muoverà a costo zero.