Gazzetta - Milan a caccia del vice Ibra, ci sono tre opzioni: Jovic, Scamacca e Edouard

Il Milan spera di riavere a disposizione Zlatan Ibrahimovic il prima possibile (si parla di metà gennaio), ma intanto si guarda intorno per cercare sul mercato un altro centravanti di ruolo che possa alternarsi allo svedese. Secondo La Gazzetta dello Sport, sono tre i nomi più caldi in questo momento: si tratta di Luka Jovic del Real Madrid, di Gianluca Scamacca del Genoa (ma di proprietà del Sassuolo) e di Odsonne Edouard del Celtic.

JOVIC COME DIAZ - Il nome del serbo dei Blancos è certamente quello più affascinante. Jovic sta giocando poco con Zidane e andrebbe via molto volentieri a gennaio per cercare una squadra in cui potrebbe giocare di più e in cui riscattarsi dopo un alto molto complicato. Tra i dirigenti del Milan e l'agente del serbo ci sono sono già stati dei contatti in passato e ce ne sono stati anche ultimamente. L'idea dei rossoneri potrebbe essere quella di impostare con il Real Madrid un'operazione alla Brahim Diaz, quindi un prestito secco con la possibilità di parlare successivamente dell'eventuale opzione di acquisto.

INVESTIMENTO - Per quanto riguarda Scamacca, il club di via Aldo Rossi ne ha già parlato con il Sassuolo a margine della partita di campionato di otto giorni fa: il giocatore piace parecchio al Milan, ma la richiesta dei neroverdi è piuttosto importante (circa 25 milioni di euro). Si tratterebbe quindi di un investimento per il presente, ma anche (e forse soprattutto) per il futuro. La terza pista porta infine a Edouard del Celtic, centravanti cresciuto nelle giovanili del PSG che si trasferirebbe molto volentieri a Milano.