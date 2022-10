Gazzetta - Milan, a Verona ci pensa sempre Tonali: al Bentegodi ha segnato la metà dei suoi gol in rossonero

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quando Sandro Tonali entra in campo a Verona scatta qualcosa di particolare e diventa un goleador: al Bentegodi, infatti, il giovane centrocampista del Milan a metà dei suoi sei gol in rossonero. Prima della rete di ieri sera, che ha regalato tre punti d'oro al Diavolo dopo una partita con qualche sofferenza di troppo, l'ex Brescia era stato decisivo lo scorso maggio con una doppietta in una sfida che di fatto aveva lanciato la squadra di Stefano Pioli verso il 19° scudetto.

SANDRO LEADER - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che più passa il tempo e più Tonali sta diventando un leader indiscusso del Milan. E pensare che Sandro stava per essere sostituito per lasciare spazio a Messias, ma poco prima del cambio è arrivato il gol che ha fatto cambiare idea a Pioli. "Vincere partite di questo tipo pesa tanto, lo sappiamo già dalla stagione scorsa. In più volevamo continuare a fare bene in trasferta. Anche nelle 'partite no' riusciamo a portare a casa la vittoria: ne siamo felici" è stato il suo commento dopo il triplice fischio finale.

VITTORIA PESANTE - Il numero 8 rossonero ha poi fatto un confronto tra la doppietta di maggio e la rete di ieri: "A maggio era leggermente diverso, eravamo in un rush che ci avrebbe portato verso lo scudetto. Ma l’importanza di questa vittoria non è molto distante da quella. Un successo che pesa molto per noi e per il nostro morale. Siamo felici per tutti i nostri tifosi che vengono sempre anche in trasferta, ci danno una mano incredibile in queste partite". Parole di un giocatore che ormai è diventato una vero leader.