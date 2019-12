Gazzetta - Milan, all-in su Ibra. Niente piano B, i rossoneri sono decisi: o Zlatan o nessun altro

O Ibrahimovic o nessun altro. Il Milan, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha deciso di puntare solo ed esclusivamente sullo svedese. Insomma, nessun piano B: i vertici rossoneri, stando a quanto riferito dalla rosea, non hanno nemmeno preso in considerazione l’ipotesi.

IBRA UNICO OVER 30 - All-in su Zlatan, dunque, con il benestare del fondo Elliott. Maldini e Boban hanno scartato le alternative al fuoriclasse di Malmö. L’opzione Mandzukic, ad esempio, è già stata accantonata: fatta eccezione per Ibra, infatti, la proprietà milanista non intende investire su giocatori over 30. L’offerta è stata presentata da tempo: contratto da 6 mesi eventualmente allungabili a 18 che permetterebbe a Ibrahimovic di guadagnare 6 milioni netti.

CALCIO E SENTIMENTI - La palla, ormai da settimane, è tra i piedi dello svedese. In ballo, però, ci sono interessi che vanno oltre i soldi. Il Milan resta la prima scelta, ma Ibra sta valutando anche altre situazioni. L’ennesimo trascolo dovrà tenere conto anche delle esigenze dei figli e della famiglia e vanno considerati anche gli aspetti affettivi oltreché quelli sportivi. La possibilità di giocare la Champions a Napoli è una tentazione, così come la chiamata dell’amico Mihajlovic.