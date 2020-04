Gazzetta - Milan, bomber cercasi: Milik in cima alla lista. E sul fronte uscite, occhio a Paquetà

Sarà un’estate intensa per il Milan. La Gazzetta dello Sport definisce il club rossonero "un cantiere aperto". Saranno tanti, infatti, i movimenti di mercato nei prossimi mesi, tra uscite, scadenze e nuovi ingressi. La campagna acquisti dipenderà in buona parte dalle cessioni che i vertici societari riusciranno a concretizzare.

MILIK - Se, come pare, Ibrahimovic non proseguirà l’avventura in rossonero, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi saranno costretti a individuare una punta che possa in qualche modo prendere il posto dello svedese. Stando sempre a quanto riferito dalla Gazzetta, in cima al taccuino milanista c’è Arkadiusz Milik. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 ma non sembra interessato al rinnovo. Il Napoli, dunque, ha esigenza di cederlo. Ma c’è uno scoglio da superare, rappresentato dalla valutazione del suo cartellino (40 milioni).

PAQUETA’ - Sul fronte uscite, occhio a Lucas Paquetà, il quale non sembra rientrare più nei piani della società rossonera. Il Benfica si sarebbe fatto avanti: nell’eventuale operazione potrebbe entrare Florentino Luis, centrocampista di 20 anni che al Milan piace molto. Gazidis e il suo staff dovranno evitare di mettere a referto una minusvalenza.