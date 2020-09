Gazzetta - Milan, Brahim punta lo Shamrock: Rebic out per squalifica, Diaz si gioca il posto con Paquetà

Subito nella mischia? Le possibilità ci sono tutte. Anche perché le premesse sono state ottime. Parliamo di Brahim Diaz, il quale - come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - potrebbe trovare posto nella formazione titolare in occasione della sfida europea contro lo Shamrock Rovers, primo snodo cruciale della stagione del Milan.

A SUO AGIO - Lo spagnolo, prelevato in prestito secco dal Real Madrid, sta cercando di inserirsi il più velocemente possibile nel 4-2-3-1 di Pioli, un sistema di gioco che pare cucito su misura per lui. Brahim, infatti, è un trequartista capace di giocare in tutte e tre le posizioni alle spalle della punta. Si parlava di ottime premesse... Già, perché Diaz ha subito mostrato le sue qualità nei pochi minuti giocati contro Monza e Vicenza, trovando anche il suo primo gol in maglia rossonera.

TITOLARE? - Come detto, il ragazzo ha messo nel mirino lo Shamrock. La squalifica di Rebic (fuori per tre gare di Europa League) potrebbe spianare la strada a Brahim, che a Dublino potrebbe accomodarsi sul centrosinistra, accanto a Calhanoglu e Castillejo e dietro a Ibrahimovic. La concorrenza si chiama Paquetà, ma Diaz ha le carte in regola per spuntarla sul collega brasiliano.