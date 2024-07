Gazzetta - Milan, centimetri in difesa: Pavlovic vuole la Serie A. Sfida con il Napoli

I 69 gol subiti dal Milan nell'ultima stagione sono una ferita ancora apertissima e dolorosa sia per il club rossonero che soprattutto per i suoi tifosi che hanno visto la propria squadra, che doveva lottare per lo Scudetto, chiudere all'undicesimo posto della classifica delle migliori difese del campionato. Ed è proprio per questo che la prima benda il nuovo tecnico Fonseca dovrà metterla sull'equilibrio della squadra e nello specifico sulla fase difensiva. Molto probabilmente verrà aiutato con un rinforzo anche in questo reparto.

Roster

Attualmente, secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan è a posto a livello numerico in difesa. In realtà l'addio di Simon Kjaer e l'imminente prestito di Pellegrino in Argentina, lasciano un buco che dovrà essere colmato. Bisognerà capire se con un profilo di alto livello oppure con un giocatore che possa entrare tranquillamente nelle rotazioni. Quel che è certo che da lunedì Fonseca potrà contare su tutti i centrali: da Tomori a Gabbia, passando per Thiaw e Kalulu. Il materiale è buono ma il rendimento l'anno scorso è stato pessimo: la causa è stata anche una condizione fisica non adeguata e spesso condizionata dagli infortuni. Il lavoro di Fonseca non dovrà essere solo tattico. Ad ogni modo, detto che un centrale in ogni caso dovrebbe arrivare, le chance aumenterebbero vertiginosamente nel caso in cui il Newcastle formalizzasse effettivamente un'offerta irrinunciabile per Malick Thiaw. A quel punto da via Aldo Rossi si punterebbe su un profilo importante.

Pavlovic

Uno di questi potrebbe essere il serbo Strahinja Pavlovic, centrale classe 2001 del Salisburgo e titolare della Nazionale della Serbia. Un giocatore che rispecchia tutti i canoni fisici che cerca il Milan per questo ruolo, in particolare il piede mancino: fisicamente è molto strutturato e potente, grazie ai suoi 194 centimetri. Il calciatore si sente pronto al salto di qualità che aveva dovuto rimandare, in età più acerba, con la maglia del Monaco qualche stagione fa. In Austria si è ritrovato e durante gli Europei in Germania, fallimentari per la sua selezione, avrebbe dichiarato ai compagni la sua intenzione di trasferirsi in Serie A. A dirla tutta era già stato vicino all'approdo in Italia ma qualche anno fa saltò tutto con la Lazio a causa delle visite mediche non superate. Oggi Pavlovic vuole riprendersi l'Italia. Su di lui potrebbe nascere una sfida tra Milan e Napoli. La rosea riporta che per strappare il serbo al Salisburgo servono almeno 20 milioni: il Milan può fare affidamento sui buoni rapporti con gli austriaci, maturati dalla trattativa dello scorso anno per Okafor.