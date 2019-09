Gazzetta - Milan, che fatica fare gol: l'attacco rossonero è il peggiore della Serie A

Sotto la guida di Marco Giampaolo e anche grazie alla sua idea di calcio, Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha chiuso lo scorso campionato vincendo il titolo di capocannoniere della Serie A 2018-2019. In molti erano convinti che l'arrivo sulla panchina del Milan dell'ex blucerchiato potesse permettere a Kris Piatek di segnare a raffica e invece finora i risultati non sono stati quelli sperati, visto che finora, tra amichevoli estive e prime gare ufficiali, il polacco ha segnato una sola rete su rigore.

NUMERI NEGATIVI - In questo avvio di stagione, è comunque tutto il Milan a fare fatica a segnare. Anzi, come riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina, è la costruzione stessa delle azioni d’attacco che è decisamente modesta. I numeri parlano purtroppo molto chiaro: con due reti segnate, il Diavolo è infatti il peggior attacco della Serie A con Udinese e Sampdoria. Ma c'è un altro numero altrettanto negativo: due gol su otto conclusioni in porta nelle prime quattro giornate di campionato è il dato peggiori degli ultimi 10 anni del Milan.

DOV'E' IL BEL GIOCO? - La scelta della dirigenza milanista è ricaduta su Giampaolo soprattutto per la sua capacità di far giocare bene le sue squadre e di mettere in mostra un gioco offensivo piacevole e bello da vedere. Purtroppo, però, in questo avvio di stagione non si sta vedendo nulla di tutto questo, anzi i rossoneri stanno faticando parecchio e le loro prestazioni sono state finora molto deludenti. Giampaolo continua a lavorare duramente a Milanello nella speranza di trovare presto la soluzione ai problemi offensivi della formazione milanista.