Gazzetta - Milan, dilemma Ibra: restare anche senza Maldini e Boban o addio? Gigio, rinnovo complicato. E Rebic...

La rivoluzione societaria in casa rossonera rischia di avere ripercussioni anche su alcuni giocatori del Milan. E' ancora presto per capire cosa succederà, ma è chiaro che gli addii di Boban e Maldini avranno delle conseguenze anche sul futuro già incerto di alcuni elementi della rosa milanista, come per esempio Ibrahimovic, Donnarumma e Rebic.

FUTURO IBRA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che analizza per primo il possibile destino dello svedese, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno: da quanto filtra, un Milan "demilanistizzato" non piace più di tanto all'attaccante, ma Gazidis potrebbe convincerlo a restare affidandogli il ruolo di icona sul campo e punto di riferimento da cui ripartire per la nuova rivoluzione. Da capire, però, se gli addii di Maldini e Boban, che lo hanno voluto fortemente a gennaio, cambieranno le prospettive di Ibra.

GIGIO E REBIC - Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma si annunciava già complicato, ma ora la situazione potrebbe diventare ancora più complessa: l'ingaggio del giovane portiere è quasi il doppio del tetto salariale del club che nella prossima stagione potrebbe ridursi ulteriormente fino a circa due milioni e quindi è chiaro che il prolungamento di Gigio alle stesse cifre non sarà affatto semplice. Attenzione poi anche alla situazione che riguarda il futuro di Ante Rebic, il quale è al Milan in prestito secco fino a giugno 2021 senza opzioni d'acquisto. Anche in questo caso, una volta trovato l'accordo con l'Eintracht Francoforte, bisognerà convincere il giocatore ad accettare uno stipendio più basso (attualmente guadagna tre milioni di euro).