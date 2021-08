Gazzetta - Milan, doppio colpo: per Adli battuta la concorrenza. Avanti tutta per Florenzi

"Adlì al Milan? Mancano ancora degli aspetti sui quali bisogna essere allineati". Così Gerard Lopez, presidente del Bordeaux, ha fatto il punto sulla trattativa per il centrocampista rossonero. La Gazzetta dello Sport spiega anche che ci sono dei passi in avanti anche per Alessandro Florenzi, che ha già espresso la propria volonta di vestire la maglia del Milan. Per la trequarti, invece, l'obiettivo rimane sempre Nikola Vlasic, con il padre e l'agente che confermano che il giocatore vuole cambiare aria.

ADLI SI AVVICINA - La trattativa tra Milan e Bordeaux procede spedita, anche se non c'è ancora l'intesa totale tra le parti. L'obiettivo dei rossoneri è quello di chiudere l'operazione Adlì in tempi brevi, per metterlo subito a disposizione di mister Pioli. La squadra rappresentata da Gerard Lopez valuta il giocatore poco più di dieci milioni di euro ma, come riferisce la Gazzetta dello Sport, il Milan vuole ottenere uno sconto per chiudere l'affare al di sotto della richiesta del club francese. I rossoneri comunque hanno già in mente il piano B: Florian Grillitsch.

FLORENZI, CI SIAMO? - Come spiega la rosea, per domani sono previsti nuovi contatti per sbloccare definitivamente l'affare Florenzi. La trattativa va avanti: Il Milan non vuole acquistare subito il giocatore, mentre la Roma pensa all'incasso immediato. I rossoneri, comunque, cercano un terzino per completare il pacchetto dei difensori e l'esperienza dell'ex PSG, che vuole solo il Milan, potrebbe dare una mano alla squadra di mister Stefano Pioli.