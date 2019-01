Gazzetta - Milan, è già Piatek-mania: disponibilità e numeri sontuosi, il polacco ha stupito anche Gattuso

“Sono nato pronto”. L’aveva detto, nessuno può negarlo. E in effetti lo ha dimostrato. Piatek ha fatto subito la differenza. Pistolero, Robocop, ora anche “bestia”, come hanno titolato sui giornali in Polonia: l’ex Genoa è un’autentica forza della natura. Sono stati sufficienti 103 minuti - osserva La Gazzetta dello Sport - per far scoppiare la Piatek-mania. Il giorno dopo Milan-Napoli tutti parlano di lui.

DISPONIBILITA’ - Il popolo rossonero sta imparando a conoscerlo e adorarlo in pochissimo tempo. Grazie alla doppietta realizzata contro il Napoli e alla prova tutta grinta e qualità offerta, il polacco ha cancellato il ricordo di Higuain. Anche Gattuso è rimasto stupito fin da subito per l’interpretazione tattica di Kris, capace di entrare immediatamente nei meccanismi e garantire i movimenti che vuole l’allenatore. Insomma, una disponibilità totale a seguire allenatore e staff. Qualcosa, fanno notare a Milanello, che il Pipita non aveva più da tempo.

MEDIA MOSTRUOSA - I numeri di Piatek sono sempre più sontuosi. Fra Genoa e Milan ha messo a segno 21 gol in 23 presenze stagionali, con una media di uno ogni 89 minuti. La parola esatta l’ha usata Rino l’altra sera: “È un cecchino”. Niente di più giusto. Con Cutrone - scrive la rosea - sarà sfida anche sotto questo aspetto: occhio Patrick, il Pistolero ha il grilletto facile.