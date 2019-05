Gazzetta - Milan, ecco le condizioni di Maldini per dire sì a Gazidis: forse già oggi la sua risposta

Dopo gli addii di Leonardo e Gattuso, Ivan Gazidis sta cercando di convincere Paolo Maldini a restare al Milan: l'ad rossonero gli ha infatti offerto il ruolo di nuovo direttore tecnico del club di via Aldo Rossi. L'ex capitano ha chiesto qualche giorno di tempo per pensarci, ma entro la fine di questa settimana, forse già oggi, darà la sua risposta al manager sudafricano.

PUNTI CHIAVE - A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che Maldini ha chiarito al club i punti chiave per diventare dt: innanzitutto, Paolo avrebbe chiesto un determinato budget per operare sul mercato, oltre ad avere carta bianca nella scelta dello staff che lo affiancherebbe nell’area tecnica. L'ex capitano milanista vuole inoltre un’autonomia molto ampia di natura decisionale. Elliott e Gazidis stanno valutando le condizioni di Maldini, ma non sarà facile soddisfarle tutte, in primis quella che riguarda il budget del mercato, che rischia di essere piuttosto basso per motivi di bilancio.

DUE NOMI - Nel caso in cui la risposta di Paolo fosse positiva, in casa rossonera si inizierà a pensare seriamente alla panchina e a scegliere il sostituto di Rino Gattuso: i nomi in cima alla lista sembrano essere al momento due, cioè Marco Giampaolo e Simone Inzaghi, entrambi graditi a Maldini. L'attuale tecnico della Samp sembra essere leggermente favorito per prendere il posto di Ringhio.