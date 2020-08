Gazzetta - Milan, entro Ferragosto il rinnovo di Ibra: contratto di un solo anno per lo svedese

Ci siamo quasi, il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino: sono ore decisive, le parti stanno definendo gli ultimissimi dettagli e poi ci sarà la tanto attesa firma del nuovo contratto dello svedese che dovrebbe avere la durata di un solo anno. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in via Aldo Rossi puntano a chiudere questa vicenda entro Ferragosto.

CONTRATTO PRONTO - Ci sono ancora dei dettagli da sistemare, ma il contratto di Ibra è praticamente pronto e sarà modulare, vale a dire con una base fissa e tanti bonus legati sia ad obiettivi di squadra che personali. L'attaccante svedese, si sa, è uno molto orgoglioso e quindi per lui questa è una sfida davvero avvincente perchè non è da tutti essere ancora decisivi a quasi 40 anni.

IL MILAN HA FRETTA - In questi giorni Paolo Maldini, dt milanista, è a Ibiza per una breve vacanza e anche per qualche appuntamento di lavoro, proprio com'era successo lo scorso anno quando incontrò Theo Hernandez e lo convinse ad accettare la proposta del Milan. Il giorno della ripresa degli allenamenti, fissata per il 24 agosto, si avvicina sempre di più e quindi in via Aldo Rossi hanno fretta di chiudere questa vicenda e sbloccare poi il resto del mercato rossonero.