Gazzetta - Milan, entro fine anno i rinnovi di Theo, Bennacer e Leao. E Romagnoli tratta da solo (senza Raiola)

Quando si parla di rinnovi in casa rossonera, si pensa soprattutto a quello di Franck Kessie: al momento la trattativa tra le parti è ferma in quanto nessuno ha intenzione di muoversi dalla propria posizione (offerta 6 milioni di euro, domanda 8 più bonus). Ma quello dell'ivoriano non è l'unico prolungamento di cui si stanno occupando il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara, che nelle scorse settimane hanno già chiuso quelli di Saelemakers e di Kjaer.

TRE RINNOVI - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, ci sono tre nomi caldi nell'agenda dei dirigenti di via Aldo Rossi, vale a dire quelli di Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao. Tutti e tre sono in scadenza nel 2024, quindi c'è tutto il tempo per trovare un accordo, ma a Casa Milan vogliono giocare d'anticipo ed evitare di ripetere i casi Donnarumma, Calhanoglu e Kessie. L'obiettivo del club rossonero è quello di rinnovare i contratti del terzino, del centrocampista e dell'attaccante entro fine anno.

SENZA RAIOLA - Oltre a Kessie, c'è poi un altro giocatore in scadenza nel 2022: si tratta di capitan Alessio Romagnoli, il quale è assistito da Mino Raiola, ma in questa fase della trattativa il giocatore ha deciso di parlare lui in prima persona con i dirigenti rossoneri, senza coinvolgere il suo agente. Il difensore ha già fatto sapere di essere pronto a ridursi l'attuale ingaggio da 6 milioni di euro e a scendere fino a circa 3,5 milioni. Entro la fine di questo mese ci sarà un nuovo incontro tra le parti, nella speranza di trovare un accordo definitivo.