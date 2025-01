Gazzetta - Milan, fare cassa per poi provare l'assalto a Gimenez. Emerson Royal e Pavlovic in uscita?

Fare cassa per poi provare l'assalto a Santiago Gimenez. E' questo, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il piano del Milan che intanto nelle prossime ore accoglierà a Milano Kyle Walker, difensore inglese in arrivo dal Manchester City. Viste le difficoltà a fare gol nonostante le tante occasioni create, la priorità dei rossoneri è puntellare l'attacco e per questo, dopo averlo seguito a lungo la scorsa estate, sono pronti a riprovarci per il centravanti messicano con passaporto italiano.



GALA E FULHAM - Il Milan farà però un tentativo solo se arriveranno soldi da qualche cessione, come per esempio quelle di Strahinja Pavlovic e di Emerson Royal. Il terzino brasiliano, arrivato in estate dal Tottenham per 15 milioni di euro più bonus, è finito nel mirino Galatasaray. Il giocatore non ha chiuso al trasferimento in Turchia, ma servirà un'offerta importante per convincerlo a lasciare Milanello dopo solo sei mesi. Anche il Fulham ha chiesto informazioni e, a differenza dei turchi che puntano ad un prestito con diritto di riscatto, vorrebbe prenderlo a titolo definitivo. Al momento gli inglesi hanno però messo sul piatto appena 10 milioni di euro, una cifra troppo bassa che farebbe fare una minusvalenza al Diavolo.

ASTA PER PAVLOVIC? - Per quanto riguarda Pavlovic, invece, il difensore serbo, arrivato pure lui la scorsa estate in rossonero, è seguito con grandissimo interesse soprattutto dal Fenerbahçe che è pronto ad offrire al Milan circa 20 milioni di euro più bonus. Da capire se questa è una proposta che potrebbe soddisfare il club di via Aldo Rossi e poi ovviamente resta da vedere se il giocatore dirà di sì. Sull'ex Salisburgo non c'è solo il club turco, ma anche una squadra inglese e una tedesca. Un’asta non dispiacerebbe al Milan che poi potrebbe dirottare queste risorse su Gimenez (costa 40 milioni), altrimenti si proverà a prendere una punta in prestito.