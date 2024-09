Gazzetta - Milan, Fonseca in bilico: derby decisivo. In caso di esonero Sarri in pole per sostituirlo

vedi letture

Se la vittoria contro il Venezia aveva ridato un po' di serenità e fiducia all'ambiente rossonero, la sconfitta per 3-1 contro il Liverpool nell'esordio in Champions League ha rispedito il Milan all'inferno e ha fatto traballare pericolosamente la panchina di Paulo Fonseca. Il derby di domenica sera potrebbe essere decisivo per il suo futuro a Milanello. In caso di esonero, i dirigenti milanisti non si vogliono far trovare impreparati e per questo hanno già in mente chi potrebbe essere eventualmente il sostituto del portoghese.

SARRI IN POLE - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la priorità del Diavolo è puntare su un allenatore che privilegi la difesa a quattro e che valorizzi i giocatori arrivati durante l'ultimo mercato estivo. Per questo, tra i tecnici senza squadra quello che è in cima alla lista del Milan è Maurizio Sarri, che l'anno scorso ha guidato la Lazio. L'ex di Napoli, Juventus e Chelsea garantirebbe anche esperienza internazionale e metterebbe in campo i rossoneri con il 4-3-3, modulo che potrebbe essere perfetto per questa squadra.

ALTRI CANDIDATI - Sarri non è comunque l'unico candidato a prendere il posto di Fonseca in caso di esonero: un altro profilo che piace, per esempio, è quello di Igor Tudor, il quale è molto stimato da Zlatan Ibrahimovic (sono anche stati compagni di squadra alla Juventus). Tra gli svincolati c'è poi anche Massimiliano Allegri, il cui ritorno a Milanello è considerato però più una suggestione che un'opzione concreta. Ci sono poi anche alcune piste straniere, come quelle che portano a Tuchel (ottimo curriculum, ma è reduce dall'esperienza negativa al Bayern Monaco), Conceiçao (già sondato in estate) e Terzic (martedì era a San Siro a vedere Milan-Liverpool).