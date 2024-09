Gazzetta - Milan, Fonseca punta su Abraham per battere il Lecce e conquistare la vetta della classifica

Prima della scorsa sosta per le Nazionali sembrava essere pura utopia, ancora di più dopo la disfatta contro il Liverpool in Champions League, eppure oggi il Milan ha l'occasione di balzare in testa alla classifica di Serie A, anche se c'è prima da battere un Lecce assetato di riscatto dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Sassuolo.

I presupposti affinché questa cosa accada ci sono tutti, anche perché la formazione di Paulo Fonseca deve cavalcare l'onda dell'entusiasmo dopo l'incredibile vittoria nel derby, insperata per come l'ambiente stava approcciando alla stracittadina.

Grazie alla vittorie contro Venezia ed Inter, il Milan ha decisamente dato una sterzata alla sua stagione in campionato, anche perché c'è la possibilità di guardare dall'alto verso il basso, almeno per una notte, i campioni d'Italia dell'Inter, il Napoli e la Juventus, condividendo il primato in classifica con la sorpresa Torino. Condizione essenziale, come anticipato e riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, è battere il Lecce, anche perché sennò l'importante sforzo fisico e mentale di domenica scorsa sarà inutile.

Per questa partita Paulo Fonseca dovrà tornare a fare a meno di Alvaro Morata, fermatosi per via di una borsite che non gli permette di essere al 100%. Non c'è problema, al posto dello spagnolo ci sarà Tammy Abraham, voglioso di segnare a San Siro come è già successo contro il Venezia. L'ex Roma potrebbe avere un ruolo fondamentale nella rincorsa alla seconda stella, a patto però che venga seguito dai suoi compagni di squadra.

Infine, battere il Lecce e conquistare la vetta della classifica potrebbe segnare l'inizio di un nuovo campionato per il Milan, ad un anno dall'ultima volta che in Serie A si è trovato a guardare tutti dall'alto verso il basso. Era il 7 ottobre 2023, l'Inter veniva fermata in casa dal Bologna mentre il Diavolo andava a vincere, di misura, a Genoa, in una partita che vide Olivier Giroud mettersi nei panni del suo "acerrimo nemico", il portiere.