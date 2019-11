Gazzetta - Milan, fra i nuovi solo Theo è al top: Bennacer e Krunic in risalita, gli altri deludono

Ci si aspettava un contributo diverso dai nuovi, giocatori su cui i vertici di via Aldo Rossi avevano scommesso. Invece, come evidenzia l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli acquisti estivi del Milan non stanno dando il rendimento sperato. Al momento, l’unico all’altezza delle aspettative è Theo Hernandez.

NOTE LIETE - Il club rossonero ha investito 20 milioni per strappare il terzino francese al Real Madrid, soldi che al momento sembrano spesi benissimo. Da quando è tornato a disposizione, infatti, Theo non ha sbagliato una partita. E i tifosi milanisti, che amano il suo stile di gioco coraggioso, sono già pazzi di lui. Bennacer ha avuto alti e bassi, ma sta trovando il suo spazio in questo Milan. L’algerino è un perfezionista e ha bisogno di tempo, ma le sue quotazioni sono in risalita. Come quelle di Krunic, tra i migliori in campo contro la Lazio.

DELUSIONE - Qui, però, finiscono le note positive. Leo Duarte aveva giocato una buona partita contro la Spal, sia da terzino destro che da centrale. Contro la Lazio, però, il centrale brasiliano ha commesso troppi errori. Ma i più deludenti domenica sera a San Siro sono stati Rafael Leao e Ante Rebic, quest’ultimo mai utilizzato da titolare e incapace di incidere quando è entrato in campo dopo l’infortunio di Castillejo.