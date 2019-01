Gazzetta - Milan, Gattuso colpito da Piatek: il polacco dovrebbe giocare titolare domani sera in Coppa Italia

Dopo il buon esordio contro il Napoli in campionato, entrando in campo a 24 minuti dalla fine al posto di Cutrone, Krzysztof Paitek è pronto a fare il suo debutto da titolare con la maglia del Milan domani sera nei quarti di Coppa Italia sempre contro la squadra di Carlo Ancelotti. Rino Gattuso ci sta pensando seriamente e una decisione definitiva verrà presa tra stasera e domani mattina.

RINO STUPITO - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il giocatore polacco ha fatto vedere buoni spunti sabato sera e ha colpito positivamente tutto l'ambiente milanista: in particolare, l'ex Genoa ha sorpreso Gattuso in quanto ha fatto ciò che Rino chiede ai suoi centravanti, cioè aiutare la squadra a salire, dare profondità e ovviamente far sentire la sua presenza in area di rigore. Ovviamente è presto per emettere sentenze, ma le premesse sono assolutamente buone.

VOGLIA DI GIOCARE - Piatek ha grande voglia di giocare e di fare in bene in maglia rossonera, come ha spiegato anche durante la sua presentazione ufficiale a Milanello: "Non sono venuto qui per sedermi in panchina e accontentarmi". Gattuso dovrebbe schierarlo dal primo minuto domani sera contro il Napoli in Coppa Italia, che, dopo la qualificazione alla prossima Champions League, è l'altro obiettivo stagionale del Milan.