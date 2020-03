Gazzetta - Milan, Ibra verso l'addio: spunta l'idea Milik per sostituire lo svedese

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic continua a tenere banco in casa rossonera, ma più passa il tempo e più si rafforza l'idea che a fine stagione l'attaccante svedese saluterà il Milan: in via Aldo Rossi, a causa della sosta forzata per l'emergenza coronavirus, si vive una fase di stallo e quindi non ci sono certezze, però la sensazione è che il rinnovo di Ibra sia piuttosto lontano.

NAPOLI SU JOVIC - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, in caso di addio dello svedese, il Milan starebbe pensando di sostituirlo con Arkadiuzs Milik, centravanti del Napoli che per ora non ha ancora prolungato il suo contratto in scadenza nel 2021. Voci di mercato parlano tra l'altro di contatti tra il club partenopeo e il Real Madrid per Luka Jovic e quindi il destino del polacco sembra essere già scritto (hanno già preso anche Petagna per il prossimo anno).

MAGLIA DA TITOLARE - Il Milan potrebbe assicurare a Milik una maglia da titolare, cosa che il Napoli non può fare e dunque quella milanista potrebbe certamente essere una destinazione gradita al polacco, per il quale però De Laurentiis non è intenzionato a fare sconti. I rossoneri potrebbero provare a proporre qualche giocatore in cambio, come per esempio Calhanoglu. Da capire ovviamente se questa opzione possa andare bene anche al Napoli.