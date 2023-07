Gazzetta - Milan, il PSV piomba su CDK: lo vuole in prestito

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Charles De Ketelaere, che ha avuto qualche giorno in più di vacanza dopo aver partecipato all'Europeo Under 21 con il Belgio, è atteso mercoledì a Milanello insieme al resto dei nazionali rossoneri, anche se non si sa quanto è destinato a restare nel Centro sportivo di Carnago: il trequartista belga è infatti nella lista dei possibili partenti e in via Aldo Rossi sono in attesa di offerte.

IL PSV LO VUOLE IN PRESTITO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che negli ultimi giorni c'è un club che ha manifestato un certo interesse per De Ketelaere: si tratta del PSV Eindhoven, il quale vorrebbe il giocatore del Milan in prestito. I dirigenti rossoneri sono pronti ad ascoltare quelli olandesi, ma l'affare si può fare a titolo temporaneo solo a determinate condizioni. In primis sarà fondamentale inserire un’opzione di acquisto superiore ai 20 milioni di euro.

CDK VUOLE RESTARE - C'è però un grandissimo "ma" in questa vicenda, vale a dire la volontà del giocatore belga che al momento è convinto di rimanere a Milanello perchè ha grande voglia di riscatto e grande voglia di dimostrare che il Milan non ha sbagliato un anno fa ad investire quei 35 milioni di euro per prenderlo dal Bruges. Il problema è che i rossoneri, nel suo ruolo, hanno già preso Pulisic e sono pronti a prendere altri rinforzi offensivi e quindi lo spazio per De Ketelare rischia di essere davvero poco. Se poi Stefano Pioli cambierà anche modulo, Charles finirebbe ancora più ai margini del progetto del Diavolo.