Gazzetta - Milan, in arrivo altri due colpi: Musah e Danjuma prima della partenza per gli USA

Cinque colpi già chiusi, vale a dire Sportiello, Loftus-Cheek, Romero, Pulisic e Reijnders, e due in arrivo, cioè Yunus Musah e Arnaut Danjuma. Il Milan è scatenato sul mercato e punta a consegnare la squadra più completa possibile a Stefano Pioli prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti. Per questo in via Aldo Rossi si lavora per chiudere anche questi due nuovi arrivi entro venerdì.

DOPPIO COLPO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i dirigenti del Diavolo sperano di riuscire a mettere sul volo per Los Angeles almeno uno tra Musah e Danjuma, ma l'ideale sarebbe riuscire a definire lo sbarco in rossonero di entrambi. Ieri Valencia e Villarreal hanno giocato delle amichevoli e nè il centrocampista americano, nè l'attaccante olandese hanno partecipato a queste partite, sintomo che la trattativa con il Milan prosegue spedita e chissà che la fumata bianca non possa arrivare già nelle prossime ore.

TRATTATIVE CALDE - Il dialogo tra le società prosegue fitto ormai da giorni e siamo entrati nella fase clou per chiudere entrambi i colpi: Danjuma può arrivare in prestito oneroso per 2-3 milioni di euro, mentre Musah potrebbe essere l'ennesimo arrivo a titolo definitivo di questa finestra di mercato dei rossoneri (18-20 milioni). L'olandese del Villarreal piace soprattutto per la sua duttilità visto che può giocare praticamente in tutti i ruoli dell'attacco (destra, sinistra, prima e seconda punta), ma attenzione alla concorrenza dell'Everton che è in pressing sull'olandese. Il centrocampista americano, invece, spinge da tempo per sbarcare a Milanello ed è in attesa del via libera del Valencia per volare a Milano.