Gazzetta - Milan, in arrivo Duarte dal Flamengo: già oggi potrebbe sbarcare in Italia. Lo paragonano a Marquinhos

Marco Giampaolo avrà presto un nuovo difensore centrale: si tratta di Leo Duarte, giocatore classe 1996 del Flamengo che ha già svuotato il suo armadietto e non è stato inserito tra i convocati per il match contro il Botafogo. Come riporta il Corriere della Sera, il giocatore brasiliano è atteso già oggi in Italia per svolgere le visite mediche e firmare poi un contratto quinquennale con il Milan.

PARAGONI - In rossonero, Duarte ritroverà il suo amico Lucas Paquetà, anche lui ex Flamengo, che potrebbe aver spinto il difensore a scegliere il club milanista. Il centrale brasiliano, che viene considerato affidabilissimo, veloce e duro, viene paragonato a Marquinhos, giocatore che milita nel PSG, ma anche al suo idolo Juan, ex difensore della Roma. Al Milan troverà grande concorrenza, la stessa che aveva battuto negli ultimi tempi al Flamengo diventando titolare con il tecnico portoghese Jorge Jesus.

ACQUISTO LOW COST - Duarte arriverà al Milan per un cifra intorno ai 10 milioni di euro. Si tratta di un acquisto low cost, ma che potrebbe essere molto utile a Marco Giampaolo: il brasiliano è infatti molto forte fisicamente, però ha anche una buona tecnica, tanto da avere una percentuale di passaggi riusciti superiore al 90%. Ogni tanto ha qualche disattenzione di troppo e su questo aspetto il tecnico milanista dovrà certamente lavorare.