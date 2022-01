Gazzetta - Milan in pressing su Eric Bailly: lo United ha aperto al prestito

Per settimane il primo obiettivo di mercato del Milan per rinforzare la difesa a gennaio è stato Sven Botman, ma il Lille si sta opponendo alla sua cessione a metà stagione. Così, il club di via Aldo Rossi ha iniziato a valutare altri profili, tra cui anche quello di Eric Bailly del Manchester United che al momento sembra essere il nome più caldo per i rossoneri.

LO UNITED APRE AL PRESTITO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la società inglese avrebbe aperto nelle scorse ore al prestito del difensore che è attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio (è compagno di nazione di Kessie). Anche il suo stipendio rientra nei parametri finanziari del Milan e quindi è un affare che potrebbe andare davvero in porto nelle prossime settimane.

DIRITTO DI RISCATTO - Ovviamente l'eventuale chiusura non è ancora vicina visto che vanno definiti i termini e i costi del diritto di riscatto: è questa infatti la formula su cui stanno lavorando i dirigenti rossoneri per provare a regalare a Pioli il difensore classe 1997 che è allo United dal 2016 (fu acquistato dal Villarreal per circa 40 milioni di euro). Bailly è dunque al momento in pole nel casting milanista per il centrale, ma il Milan continua a valutare anche tanti altri profili.