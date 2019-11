Gazzetta - Milan-Kessié ai titoli di coda: svogliato e fuori forma, Pioli lo esclude dai convocati

L’esclusione dalla formazione titolare contro la Lazio non è stata casuale. E la conferma è arrivata ieri: Franck Kessie fuori dai convocati per Juve-Milan. La spiegazione ufficiale non fa una piega: è fuori forma. Ma i dubbi restano. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la storia dell’ivoriano in rossoneri, dopo alti e bassi, sembra essere giunta ai titoli di coda.

IN RITARDO - Spingere, restare concentrati, focalizzati: questo è quello che Piolo chiede alla sua squadra. Ed è quello che pare non abbia fatto Kessié, apparso svogliato dopo le ultime panchine. Con l’allenatore - riferisce la rosea - non ci sono stati faccia a faccia rabbiosi: si parla di qualche ritardo agli allenamenti, ma sono voci non confermate. Quello che conta di più è l’atteggiamento del centrocampista, il quale, anche se non al top, risponderà alla chiamata della sua Nazionale.

MERCATO - La decisione di non convocarlo è stata presa di comune accordo. Il giocatore - svogliato e poco motivato - si è allenato male in settimana e ha ammesso di non sentirsi particolarmente pronto. Con ogni probabilità, l’ex atalanta ha capito di essere scivolato nelle gerarchie e ha perso lo spirito giusto. Ma questa non può certo essere una giustificazione. Franck, dunque, resta a casa a ritrovarsi, ma per il momento più che altro si ritrova sul mercato.