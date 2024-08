Gazzetta - Milan, la rivoluzione di Fonseca: Theo e Leao out contro la Lazio?

Il Milan torna in campo questa sera contro la Lazio e potrebbe farlo con una formazione davvero inaspettata. Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca ha provato questo undici nella rifinitura di ieri a Milanello: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor. Fuori dunque capitan Calabria e soprattutto Theo Hernandez e Rafael Leao.

ESCLUSIONI ECCELLENTI - Stasera poco prima delle 20 capiremo se queste indiscrezioni saranno effettivamente confermate, ma sarebbe davvero clamoroso se il tecnico rossonero dovesse lasciare fuori il terzino francese e l'attaccante portoghese in una partita che per molti è già un crocevia fondamentale della stagione del Milan che ha raccolto un solo nelle prime due giornate di campionato. Dietro a queste esclusioni eccellenti c'è il fatto che l'atteggiamento di Theo e Leao contro il Parma non è stato accettato da Fonseca che spera di dare così una scossa ad entrambi.

LE SCELTE DI FONSECA - Per il resto, si va verso la prima da titolare in rossonero di Emerson Royal e Youssouf Fofana, mentre come terzino sinistro ci sarà Filippo Terracciano. Confermato Strahinja Pavlovic al centro della difesa dopo l'ottima prestazione di Parma, mentre in avanti toccherà ancora a Noah Okafor agire da prima punta visto che a Roma non ci sono per infortunio né Alvaro Morata, nè Luka Jovic (ci sarà Francesco Camarda in panchina). Al posto di Leao, giocherà Christian Pulisc a sinistra, a destra spazio invece a Samuel Chukwueze che avrà una chance importante dal primo minuto. A completare la trequarti milanista ci sarà Ruben Loftus-Cheek che dovrà rifarsi dopo la deludente prestazione di Parma.