Gazzetta - Milan, la vertà di Florenzi: "Mai scommesso sul calcio". Così rischia solo una multa

Ieri pomeriggio, Alessandro Florenzi si è presentato alla Procura di Torino e nel colloquio durato poco più di un'ora con il pubblico ministero Manuela Pedrotta ha raccontato la sua verità sul caso scommesse: il giocatore del Milan ha assicurato di non aver mai scommesso sul calcio, ma di aver puntato soldi solo su altri giochi, tra cui la roulette. Una situazione, se confermata, dunque più simile a quella di Nicolò Zaniolo rispetto a Fagioli e Tonali, i quali hanno scommesso anche sul calcio e per questo sono stati squalificati dalla Procura della FIGC.

NIENTE SQUALIFICA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che Florenzi rischia un'ammenda dal punto di vista penale per avere scommesso su siti illegali, mentre dal punto di vista sportivo non verrà punito. Ovviamente questo accadrà solo se verranno confermate le sue parole, vale a dire che non ha mai puntato sul suo sport. Il terzino rossonero è stato inguaiato dalle chat trovate su uno dei dispositivi elettronici sequestrati agli altri tre giocatori: così sarebbe emerso il suo nome nell'indagine.

GIOCATORE SERENO - I suoi legali, Antonio Conte e Gianluca Tognozzi (gli stessi di Zaniolo), ha spiegato dopo l'incontro in Procura: "Florenzi ha chiarito la sua posizione, ribadendo l’assoluta estraneità a qualsiasi tipo di scommessa sul calcio, né del resto è emerso alcun indizio o contestazione in tal senso. Ha riconosciuto di aver giocato su piattaforme illegali e ha fornito tutti i chiarimenti richiesti al pm per definire la propria posizione al più presto". Prima ancora di essere interrogato, Florenzi ha assicurato al Milan e al suo agente Alessandro Lucci di non aver mai scommesso sul calcio. Il giocatore viene descritto come sereno, tanto che ieri mattina si è allenato a Milanello prima di andare a Torino.