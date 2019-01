Gazzetta - Milan-Lipsia, accordo per Calhanoglu: 22 milioni, manca l’ok di Gattuso. E Leo ha già il sostituto

Senza Higuain (il passaggio al Chelsea è sempre più vicino), il Milan avrà bisogno di un nuovo centravanti. Tutte le strade portano al Piatek, che il Genoa venderà solo a determinate (e costosissime) condizioni. Liberato dai 9 milioni dovuti alla Juve per il prestito del Pipita da gennaio a giugno 2019 e dagli altri 9 dell’ingaggio dell’argentino, Leonardo avrà a disposizione 18 milioni da reinvestire su Piatek.

VIA CALHANOGLU - Un tesoretto, dunque, che il direttore tecnico rossonero potrà sfruttare per convincere Preziosi a lasciar partire il polacco. Ma non basta. Per rimpolpare ulteriormente il budget di gennaio, il Milan starebbe pensando di cedere Calhanoglu. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe già raggiunto un accordo con il Lipsia sulla base di 22 milioni di euro. Mancherebbe solo il via libera di Gattuso. Pare che Rino abbia chiesto del tempo per valutare meglio l’inserimento di Paquetà prima dare l’ok alla cessione del turco.

GROENEVELD - Considerando anche il risparmio sullo stipendio del centrocampista arrivato due estati fa dal Bayer Leverkusen, il Milan avrebbe circa 42 milioni da mettere sul piatto del mercato. Sempre stando a quanto riferito dalla Gazzetta, per sostituire Calha i rossoneri starebbero guardando con un certo interesse al 22enne olandese Groeneveld, esterno d’attacco del Bruges.