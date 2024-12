Gazzetta - Milan, oggi confronto a Milanello tra Fonseca e la squadra. Chi non si impegna in panchina contro il Genoa?

Nonostante la vittoria importante del suo Milan per la corsa verso gli ottavi di Champions League, Paulo Fonseca si è lasciato andare ad un altro duro sfogo ieri nel post-partita dopo quello di qualche giorno fa a Bergamo contro l'arbitro La Penna: stavolta a finire nel mirino del portoghese è stata la squadra, o meglio alcuni giocatori che, secondo il tecnico, non stanno dando tutto in campo.

DURO SFOGO - "Non mi basta il risultato per essere soddisfatto. Sono triste per la prestazione. Non voglio dilungarmi, meglio non farlo. Mi fa felice aver vinto, era la cosa più importante, siamo in una buona posizione di classifica. Ma sono così, non cambio: oggi sono stanco di lottare contro certe cose... Non sono contento della prestazione. Se devo portare i ragazzi della Primavera o di Milan Futuro, lo farò, non ho problemi. Devo parlarne alla squadra, io ho tutto chiaro in testa, non è una questione tattica o tecnica. Era una partita decisiva e aver la sensazione di non voler far tutto per vincere è la peggior da avere" le dure parole di Fonseca riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

CONFRONTO A MILANELLO - Il portoghese ha poi rincarato la dose: "La nostra squadra è una montagna russa, oggi bene, domani non lo so. È come lanciare la moneta e vedere cosa esce, è impressionante. Questo è il problema: io so che lavoro ogni giorno per far bene, non so se in squadra tutti possono dire lo stesso. Avevamo l’obbligo di arrivare qui e dare tutto e questo non è successo. I giocatori devono capire che certe cose non devono succedere. Come si fa a non dare tutto per questa maglia? Non dobbiamo giocare meglio, ma dobbiamo lasciare tutto in campo. Non dobbiamo limitarci a fare quello che è sufficiente, così è difficile da guardare". Parole molto pesanti quelle tecnico milanista che sicuramente avranno un seguito già oggi a Milanello dove ci sarà un confronto tra l'allenatore e la squadra. Le scelte per la formazione di domenica contro il Genoa a questo punto diranno di più: chi, secondo Fonseca, non si impegna abbastanza andrà con ogni probabilità in panchina.