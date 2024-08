Gazzetta - Milan, oggi nuovo contatto con il Tottenham per Emerson Royal: può essere quello decisivo

Sono ore caldissime sull'asse Milano-Londra per Emerson Royal: nella giornata di oggi è infatti in programma un nuovo contatto tra Milan e Tottenham per il terzino brasiliano e non è escluso che possa essere quello decisivo. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che nei piani del Diavolo c'è la speranza di chiudere finalmente questa trattativa entro l'inizio della prossima settima, così che il giocatore possa essere a disposizione per l'esordio in camponato dei rossoneri contro il Torino il 17 agosto a San Siro.

LIMITE DI 15 MILIONI - Nei giorni scorsi il Milan ha ritoccato la sua proposta al Tottenham che a sua volta è sceso di parecchio dalla richiesta iniziale di 25 milioni di euro. I digenti di via Aldo Rossi non intendono mettere sul piatto più di 15 milioni di parte fissa, a cui si aggiungeranno un paio di milioni di bonus. Toccherà quindi agli Spurs dare il definitivo ok alla chiusura di questa operazione che va avanti ormai da diverse settimane.

IN ATTESA - Emerson Royal spinge da tempo per trasferirsi al Milan con cui ha trovato da tempo l'intesa sul contratto. Il Tottenham però è un osso duro con cui trattare e quindi in via Aldo Rossi preferiscono avere una strategia attendista, consapevoli che con il passare dei giorni chi ha elementi in esubero o desiderosi di cambiare aria ammorbidirà le sue richieste. Ed è proprio il caso anche del terzino destro brasiliano.