Gazzetta - Milan-Pavlovic, ci siamo quasi: a giorni possibile chiusura a 20-22 milioni

I dirigenti milanisti continuano a ripetere che il Milan non ha fretta sul mercato. Questo però non significa che per Strahinja Pavlovic non siano vicini alla fumata bianca. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il difensore serbo del Salisburgo dovrebbe essere il secondo acquisto estivo del Diavolo dopo Alvaro Morata.

DISTANZA RIDOTTA - Il club di via Aldo Rossi ha da tempo un accordo con il giocatore che sta spingendo fortemente per trasferirsi in rossonero. Ma ora anche Milan e Salisburgo sono più vicini e la distanza tra domanda e offerta si è ridotta sensibilmente, tanto che ci sono buone chance di arrivare alla conclusione della trattativa già all'inizio della prossima settimana. L'intesa dovrebbe essere trovata tra i 20 e i 22 milioni di euro, bonus inclusi.

PAVLOVIC VUOLE SOLO IL MILAN - In questo affare un ruolo importante e decisivo lo sta avendo lo stesso Pavlovic che vuole vestire a tutti i costi la maglia rossonera, tanto da aver rifiutato anche l'Atletico Madrid che aveva provato ad inserirsi nella trattativa con il Diavolo. Il serbo ha fatto la sua scelta, ora tocca a Milan e Salisburgo trasformare il suo sogno in realtà.