Gazzetta - Milan, per Todibo servono soldi: c’è fiducia, ma la soluzione del prestito non sembra realizzabile

L’affare è fattibile, ma bisognerà lavorarci su. Il Milan ha messo nel mirino Jean-Clair Todibo, giovane difensore di proprietà del Barcellona, ma ingaggiarlo non sarà facile. Perché le pretese dei catalani sono alte (20 milioni di euro) e la concorrenza (soprattutto dalla Bundesliga) non manca.

OK AL MILAN - Il dialogo tra le parti, cominciato il mese scorso, prosegue. Come riporta La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla trattativa, Maldini e Boban sono in costante contatto con Abidal, il dirigente blaugrana che ha scovato il giocatore al Tolosa. Il Barça ha bisogno di fare cassa, per questo ha deciso di mettere il ragazzo sul mercato. Todibo e il suo entourage hanno dato l’ok al trasferimento a Milano, ma adesso bisogna convincere il Barcellona.

BUONI RAPPORTI - I vertici di via Aldo Rossi sono fiduciosi sulla possibilità di chiudere l’affare. Anche se la richiesta di base è alta e la formula con il diritto di recompra non piace granché alla proprietà. I rapporti con il Barça sono molto buoni, ma servono soldi, perché la soluzione del prestito non sembra realizzabile.