Gazzetta - Milan, primi contatti con il Genoa per Piatek: Leonardo si cautela in vista della possibile uscita di Higuain in estate

A Casa Milan non si pensa solo al presente e quindi al mercato di gennaio, ma anche al futuro e alla campagna acquisti estiva, quando in rossonero potrebbe arrivare un nuovo attaccante: secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il club milanista avrebbe infatti messo gli occhi su Krzysztof Piatek, stella del Genoa e una delle rivelazioni più belle di questo campionato di Serie A.

PRIMI PASSI - Non si tratterebbe di un semplice interesse, ma la società di via Aldo Rossi avrebbe già mosso i primi passi per il bomber polacco: negli ultimi giorni, Leonardo avrebbe infatti avuto dei contatti con il presidente rossoblù Preziosi per iniziare a discutere del possibile trasferimento in estate di Piatek in rossonero. Ovviamente il Milan non è l'unico club interessato (piace per esempio anche a Napoli, Juventus e Inter), così come è presto per stabilire il prezzo del cartellino visto che manca ancora tutto il girone di ritorno (al momento viene valutato non meno di 60 milioni).

VIA HIGUAIN? - La società di via Aldo Rossi ha voluto iniziare a mettere le basi di questo possibile affare e nelle prossime settimane proseguiranno i contatti tra le parti. L'idea di Preziosi sarebbe quella di arrivare a giugno e scatenare una vera e propria asta per ottenere più soldi possibili, mentre Leonardo è al lavoro per evitare tutto ciò e provare a mettere le mani su Piatek il prima possibile. Questa indiscrezione di mercato testimonia comunque ancora di più il fatto che il futuro di Gonzalo Higuain in rossonero è molto incerto e in via Aldo Rossi non vogliono farsi trovare impreparati in caso di divorzio a fine stagione con il Pipita.