Gazzetta - Milan, Rangnick vuole integrarsi subito: sta imparando l'italiano per comunicare fin dal primo giorno senza interpreti

Nonostante le smentite che sono arrivate negli ultimi giorni, il nome di Ralf Rangnick continua ad essere accostato con insistenza al Milan. E a confermare che qualcosa c'è, è il fatto che il tedesco, che attualmente è il responsabile dell'area di sviluppo del gruppo calcistico della Red Bull, da metà febbraio ha iniziato a studiare l'italiano con grande assiduità.

SENZA INTERPRETI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Rangnick ha ingaggiato un'insegnante personale ed ha iniziato un corso intensivo per imparare la lingua italiana il prima possibile. Il suo obiettivo è quello di arrivare a giugno con una buona padronanza dell'italiano e comunicare fin dal primo giorno in rossonero senza interpreti, magari già anche nella conferenza stampa di presentazione.

SMENTITE - Ivan Gazidis, ad milanista, lo vuole fortemente, ma per ora smentisce ogni contatto con lui per non interferire con il lavoro di Stefano Pioli da qui alla fine della stagione. Ieri, anche l'agente di Rangnick ha dichiarato che per ora non c'è nulla con il Milan, ma in realtà lo scorso 23 dicembre sarebbe stato trovato un accordo tra le parti per un progetto triennale con opzione per il quarto anno. E il fatto che il tedesco stia studiando molto seriamente l'italiano è un indizio importante che confermerebbe questa indiscrezione.