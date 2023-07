Gazzetta - Milan-Reijnders: si attende il sì dell'AZ all'offerta rossonera, è solo una questione di tempo

MilanNews.it

Il Milan ha già chiuso quattro colpi di mercato e ora punta a chiuderne un altro a stretto giro di posta: dopo Sportiello, Loftus-Cheek, Romero e Pulisic, infatti, i rossoneri vogliono "regalare" a Stefano Pioli anche Tijjani Reijnders, da tempo primo obiettivo del Diavolo per rinforzare il centrocampo. Ieri l'olandese non ha giocato l'amichevole tra l'AZ Alkmaar e lo Standard Liegi e dunque sembra essere sempre più vicino al trasferimento a Milanello.

IN ATTESA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nelle scorse ore il Milan ha presentato una nuova offerta al club orange di 20 milioni di euro più 5 di bonus, così da andare incontro alla richiesta da 25 milioni dell'AZ. Per ora non è ancora arrivata una risposta alla proposta milanista, ma la distanza tra le parti è sempre più piccola e quindi sembra essere solo una questione di tempo.

PIOLI SPONSOR - Il giocatore, da parte sua, spinge per la conclusione in tempi strettissimi della trattativa perchè nella sua testa c'è solo il Milan, tanto che ha rifiutato tutte le altre proposte che gli sono arrivate, comprese una dal Barcellona. Anche Pioli non vede l'ora di poterlo allenare: il tecnico rossonero è uno dei suoi sponsor principali e lo vuole al centro della nuova mediana rossonera. In via Aldo Rossi sperano di ricevere il sì dell'AZ già nelle prossime ore.