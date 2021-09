Gazzetta - Milan, riecco Ibra: almeno un tempo contro la Lazio, poi il ritorno in Champions

Dopo quattro lunghi mesi ai box a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico, Zlatan Ibrahimovic è finalmente pronto per tornare in campo e lo farà domenica sera a San Siro dove è attesa la Lazio in un match valido per la terza giornata di Serie A. Ovviamente lo svedese non potrà essere al 100% della forma, ma per il Diavolo è davvero importante ritrovare il suo leader in vista anche del ritorno in Champions in programma mercoledì.

RITORNO IN CAMPO - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, Ibra è tornato ad allenarsi in gruppo ormai da oltre una settimane e ha dimostrato a Pioli di stare bene e di avere una voglia matta di giocare. Appurato che il problema al ginocchio ormai solo un brutto ricordo, tra oggi e domani l'attaccante e il tecnico rossonero decideranno se lo svedese scenderà in campo già dal primo minuto o se lo farà a partita in corso. L'unica certezza, al momento, è che Zlatan giocherà almeno un tempo, magari anche un'ora.

CACCIA AL 50° GOL - Il match contro la Lazio servirà ad Ibra anche per mettere minuti delle gambe in vista dei prossimi impegni del Milan, in particolare quello in programma mercoledì a Liverpool dove andrà in scena il ritorno in Champions League del Diavolo dopo ben 7 anni. Un ritorno che Ibrahimovic spera di festeggiare con una vittoria e magari anche con il suo 50° gol nella massima competizione europea per club.