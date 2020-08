Gazzetta - Milan, riecco Ibra: rinnovo a 7 mln, domani sbarca a Milano. Prenderà la 9

Si è finalmente conclusa con il lieto fine sperato da tutti i tifosi del Milan la lunga telenovela del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan: sembrava una formalità e invece ci sono volute diverse settimane per raggiungere un accordo tra le parti, ma ora è arrivata la fumata bianca che soddisfa tutti visto che la volontà comune è stata sempre quella di proseguire insieme.

NUMERO DI MAGLIA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante svedese ha detto sì al rinnovo per un'altra stagione con il Milan e domani sbarcherà nuovamente a Milano per cominciare la sua terza avventura milanista. Ibra ha deciso anche di cambiare numero di maglia: niente 21, stavolta indosserà il 9, nella speranza di essere colui che sconfiggerà la famosa maledizione di quel numero di maglia che ha creato problemi a tutti da quando non la indossa più Pippo Inzaghi.

NIENTE BONUS - L'accordo è stato trovato negli ultimi giorni, di fatto alle condizioni di Ibra: lo svedese percepirà infatti 7 milioni di euro senza bonus. Un contratto molto importante che rende l'attaccante il giocatore più pagato della rosa milanista, superando anche Gigio Donnarumma. Il Milan è pronto a riabbracciare il suo leader: Zlatan non ha ancora firmato, ma siamo ai dettagli da limare e l’intesa definitiva ormai è stata trovata.