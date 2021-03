Gazzetta - Milan senza Ibra contro l'Udinese: Pioli si affida alla coppia Rebic-Leao

Senza Zlatan Ibrahimovic, che domenica contro la Roma si è infortunato (lesione muscolare) e non sarà quindi disponibile stasera, Stefano Pioli affiderà le chiavi dell'attacco milanista ad Ante Rebic e a Rafael Leao: toccherà dunque a loro trascinare il Milan contro i friulani per dare continuità alla vittoria contro i giallorossi e per provare a restare attaccati all'Inter capolista.

IN FORMA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che dopo una prima parte di stagione con qualche difficoltà dovute soprattutto all'infortunio al gomito, il croato sembra essere tornato al top della forma, tanto che ha segnato cinque reti nelle ultime sette partite giocate. L'ex Fiorentina e Eintracht Francoforte è reduce dall'ottima prestazione contro la Roma e ha recuperato senza problemi dal problema all'anca rimediato proprio contro i giallorossi. Stasera sarà quindi regolarmente in campo dal primo minuto contro l'Udinese, vale a dire la squadra contro cui più di un anno fa si sbloccò con una doppietta e si conquistò un posto fisso nel Milan di Pioli.

NO PUNTI DI RIFERIMENTO - Ieri in conferenza stampa, il tecnico milanista ha spiegato quanto sia importante che Rebic e Leao non diano punti di riferimento agli avversari: "Si scambiano bene di ruolo, fra prima punta ed esterno, ma lo stesso può accadere e accadeva anche con Zlatan in campo. Mi piace quando non diamo punti di riferimento". L'allenatore rossonero ha speso poi belle parole anche per il portoghese che verrà schierato da centravanti al posto di Ibrahimovic: Rafael è cresciuto parecchio nelle ultime settimane, ma stasera da un talento come lui ci si aspetta qualcosa di più, soprattutto a livello realizzativo visto che non segna ormai da troppo tempo (dal 9 gennaio contro il Torino).