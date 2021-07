Gazzetta - Milan, serve un altro trequartista oltre a Diaz: il nome di Ziyech torna in prima linea

Benissimo il ritorno di Brahim Diaz, ma al Milan serve un altro trequartista dopo l'addio di Hakan Calhanoglu. I nomi che circolano sono tanti e tra questi ce n'è uno che sembra essere tornato in prima linea: è quello di Hakim Ziyech, giocatore del Chelsea che i rossoneri seguono da parecchio tempo.

TITOLARISSIMO - Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il giocatore marocchino classe 1993 ha trovato poco spazio nel Chelsea nella scorsa stagione, soprattutto dopo l'arrivo di Tuchel in panchina. Al Milan sarebbe non solo un titolarissimo, ma anche uno dei giocatori più importanti e con maggiori responsabilità. Proprio per questo, Ziyech è molto attratto dalla destinazione rossonera e anche dalla possibilità di giocare in Serie A.

IL DIALOGO CONTINUA - Il dialogo tra i dirigenti rossoneri e i suoi agenti non si è mai interrotto, anzi è sempre vivo e probabilmente lo sarà sempre di più nelle prossime settimane. Il Diavolo dovrà però convincere il Chelsea a cedere il trequartista marocchino in prestito con diritto di riscatto: i rapporti tra i due club, dopo gli affari Giroud e Tomori, sono ottimi e questo potrebbe certamente favorire il buon esito della trattativa per Ziyech.