Gazzetta - Milan, si prova a recuperare Ibra almeno per la panchina. Kjaer out contro il Sassuolo

L'allarme infortuni sta condizionando parecchio le ultime settimane del Milan che al momento vede ai box alcuni tra i giocatori più importanti della rosa come Ibrahimovic, Kjaer e Bennacer. Per fortuna, Theo Hernandez, che non ha giocato mercoledì contro il Genoa per un affaticamento muscolare, sta meglio e domenica sarà regolarmente in campo contro il Sassuolo.

KJAER OUT - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta invece la sicura assenza di Simon Kjaer in casa dei neroverdi: il difensore danese, che è alle prese con una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra rimediata nella sfida di Europa League contro il Celtic, non sarà infatti recuperato e ieri ha proseguito il suo lavoro personalizzato nella speranza di riaverlo a disposizione il prima possibile.

TRA OGGI E DOMANI - Per quanto riguarda Ibrahimovic, che ieri si è allenato anche lui ancora a parte, c'è invece qualche chance in più di vederlo tra i convocati: Pioli si augura infatti di recuperarlo almeno per la panchina, anche se una decisione definitiva verrà presa tra oggi e domani. Lo staff medico milanista opta però per la massima cautela visto che il bicipite femorale dello svedese non sembra essere ancora del tutto a posto. Il giocatore intanto scalpita perchè ha grande voglia di rientrare per dare una mano ai suoi compagni di squadra.