Gazzetta - Milan, sorpresa in mezzo al campo: out Krunic contro il Borussia, Pioli rilancia Adli

vedi letture

Sembrava dovesse vedersi in campo la "solita" formazione titolare del Milan con a centrocampo Ruben Loftus-Cheek, Rade Krunic e Tijjani Reijnders. E invece ecco una grossa novità nell’undici iniziale che affronterà stasera il Borussia Dormund a San Siro: out il bosniaco e dentro Yacine Adli.

CHE SORPRESA! - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, se questa scelta dovesse essere confermata stasera dalle formazioni ufficiali, c'è la volontà di Stefano Pioli di aumentare la qualità del palleggio in mezzo al campo a discapito probabilmente di un po' di equilibrio. Tra i punti di forza dei tedeschi ci sono sicuramente le ripartenze, dunque il francese dovrà essere bravo insieme ai suoi compagni a non lasciare praterie a centrocampo.

IL RILANCIO DI ADLI - Dopo qualche settimana in panchina, Pioli ha deciso di rilanciare Adli e lo farà nella partita più importante della stagione fino a questo momento: il Milan deve infatti vincere per fare un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di Champions League (con due vittorie nelle ultime due partite i rossoneri avrebbero la certezza di passare il turno). Il francese non gioca dal 4 novembre quando entrò in campo ad inizio di ripresa proprio al posto di Krunic contro l'Udinese, mentre l'ultima da titolare risale ad oltre un mese contro la Juventus (22 ottobre).