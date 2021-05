Gazzetta - Milan, stagione finita per Ibra: tre settimane di stop. Ma gli Europei con la Svezia sembrano salvi

In molti hanno temuto il peggio, soprattutto dopo aver rivisto le immagini del suo infortunio,ma per fortuna Zlatan Ibrahimovic ha riportato contro la Juventus "solo" una distorsione al ginocchio sinistro. I legamento sono quindi salvi, non ci sono lesioni o rotture, ma la stagione dello svedese con la maglia del Milan è purtroppo già finita.

STAGIONE FINITA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri in conferenza stampa Stefano Pioli aveva lasciato qualche speranza di rivederlo in campo nell'ultimo match di campionato contro l'Atalanta, ma in realtà, anche se non ci sono ancora diagnosi ufficiali, per Ibra lo stop sarà di almeno di tre settimane. I rossoneri dovranno quindi conquistare matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League senza il loro leader.

VOGLIA DI EUROPEO - Se da una parte il capitolo Milan è chiuso, dall'altra Zlatan non ha nessuna intenzione di rinunciare all'Europeo con la sua Svezia: il ct Janne Andersson, nonostante l'infortunio al ginocchio, vuole comunque convocarlo, nella speranza che possa recuperare e ritrovare la forma migliore il prima possibile. Magari non per la prima partita contro la Spagna, ma nelle successive due sfide del girone (contro Slovaccia e Polonia) Ibra potrebbe fare molto comodo alla nazionale svedese. La prossima settimana il giocatore si sottoporrà a nuovi esami strumentali, ma per rivederlo in campo ancora con il Milan in questa stagione servirebbe davvero un miracolo.