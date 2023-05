Gazzetta - Milan su Loftus-Cheek: c'è il sì del giocatore del Chelsea. Costa 25 milioni

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Al Milan restano ancora tre partite di campionato fondamentali per conquistare un posto in Champions League, ma in via Aldo Rossi si sta già lavorando in vista del mercato estivo. Dopo l'infortunio e l'operazione al ginocchio di Ismael Bennacer, che dovrà restare fuori almeno sei mesi, il focus dei dirigenti rossoneri è soprattutto sul centrocampo, dove serviranno almeno un paio di innesti, compreso un titolarissimo.

GRADIMENTO RECIPROCO - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, il Diavolo si è mosso e ha già raccolto un primo sì: è quello di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea, il quale avrebbe dato il suo ok all'eventuale trasferimento a Milanello. Il gradimento del Milan c'è e ora non resta che trattare con i Blues, che chiedono 25 milioni di euro per il giocatore inglese. Una cifra importante, ma che potrebbe comunque abbassarsi di qualche milione visto che il suo contratto scade tra un anno (2024) e inoltre il Chelsea deve fare diverse cessioni in estate e quindi non è escluso che decida di abbassare le sue pretese.

ALLA SCOPERTA DI RUBEN - Ma chi è Loftus-Cheek? Si tratta di un centrocampista molto fisico che ha tecnica da grande box-to-box e che in campo sa fare praticamente tutto. I suoi difetti sono due: la continuità e gli infortuni. Cresciuto nelle giovanili del Chelsea, il giocatore inglese ha iniziato a mettersi in mostra nell'Under 18, con la quale ha vinto nel 2015 la Youth League. In quella squadra giocavano diversi giocatori che sono poi esplosi come Abraham, Christensen, Boga e anche il difensore rossonero Fikayo Tomori. Vedremo se le strade si incroceranno di nuovo, questa volta a Milanello.