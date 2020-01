Gazzetta - Milan-Suso, è rottura: lo spagnolo chiede la cessione, si cercano acquirenti

La rottura è servita. Perché tre panchine consecutive, tra campionato e coppa, fanno male. Soprattutto a chi era abituato a giocare sempre e comunque, a prescindere dal rendimento. Suso ha chiesto e ottenuto un faccia a faccia con i dirigenti del Milan, nel corso del quale ha manifestato il suo malcontento per le ultime esclusioni.

ADDIO - Come riporta La Gazzetta dello Sport, il confronto di ieri, durato quarantacinque minuti, è servito a certificare una situazione già piuttosto chiara da qualche settimana: nel nuovo 4-4-2 di Pioli non c’è più spazio per l’andaluso, relegato ai margini del progetto. Suso si è sentito accantonato troppo in fretta, anche dai tifosi, che lo hanno scaricato ormai scaricato. Il giocatore sarebbe intenzionato a lasciare il club già a gennaio, ma non sarà facile trovargli una nuova sistemazione in dieci giorni.

PLUSVALENZA - Suso può partire, ma solo alle condizioni del Milan. I vertici di via Aldo Rossi sono disposti a scendere da 40 milioni della clausola a 25-30 milioni - cifra che consentirebbe comunque di mettere a referto una plusvalenza netta - ma non intendono svenderlo. La Roma è interessata, ma solo in prestito e solo se l’affare Politano non dovesse andare in porto. Difficile uno scambio con Under, visto che i giallorossi avrebbero chiesto un conguaglio molto consistente.