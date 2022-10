Gazzetta - Milan, tegola Calabria: out tre mesi. Kjaer fermo 2-3 settimane

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fin da sabato sera c'era la sensazione che fosse qualcosa di grave e gli esami di ieri mattina a cui si è sottoposto Davide Calabria dopo l'infortunio muscolare rimediato contro l'Empoli lo hanno purtroppo confermato: lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra per il capitano rossonero che dovrà stare fermo tre mesi. Per sua fortuna c'è la sosta per il Mondiale e dunque perderà meno partite, ma si tratta comunque di uno stop davvero lungo che non proprio ci voleva.

RIENTRO NEL 2023 - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il Milan spera di riaverlo a disposizione per la ripresa del campionato ad inizio gennaio (il 4 gennaio 2023 il Diavolo sarà impegnato in casa della Salernitana). Purtroppo è un infortunio delicato perchè ci sono di mezzo muscolo e tendine e dunque lo staff medico rossonero si augura che non ci siano ulteriori intoppi. E' un problema simile a quello che ha avuto Alessandro Florenzi, anche se meno grave per fortuna (l'ex Roma è stato anche operato al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra e rientrerà tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio).

STOP ANCHE PER KJAER - Il Milan deve però fare i conti con un altro infortunio in difesa, vale a dire quello di Simon Kjaer, che si è fatto male anche lui sabato contro l'Empoli: il danese ha infatti riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro e sarà valutato tra una settimana. Nulla a che vedere con il problema fisico di Calabria, ma anche lui dovrà restare ai box per due-tre settimane. Niente trittico Chelsea-Juve-Chelsea dunque, la speranza è di rivederlo in campo tra la trasferta di Verona in Serie A e quella di Zagabria in Champions League.