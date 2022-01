Gazzetta - Milan, Tomori è recuperato: sarà subito in campo contro il Genoa

In questo inizio di 2022, Stefano Pioli ha dovuto fare a meno di diversi giocatori, compresi alcuni che sono purtroppo risultati positivi al Covid-19. Tra loro c'era anche Fikayo Tomori, che però nelle scorse ore si è negativizzato e già ieri è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo rossonero. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il difensore inglese è pronto per scendere subito in campo.

RIECCO TOMORI - L'ex Chelsea sarà con ogni probabilità nell'undici titolare milanista che domani sera a San Siro affronterà il Genoa di Shevchenko negli ottavi di Coppa Italia: a fargli posto al centro della difesa sarà uno tra Pierre Kalulu e Matteo Gabbia, che ben si sono disimpegnati contro Roma e Venezia. Stefano Pioli valuterà chi togliere tra oggi e domani, anche se non è escluso che il francese possa essere utilizzato come terzino destro per far riposare Florenzi, lasciando così il centro della retroguardia del Diavolo a Gabbia e Tomori.

ANCORA DIVERSI ASSENTI - Il recupero dell'inglese è certamente un'ottima notizia per il tecnico milanista che deve però rinunciare ancora a diversi giocatori: Calabria, Romagnoli e Castillejo sono ancora positivi al Covid, Kessie, Bennacer e Ballo-Touré sono in Coppa d'Africa, Plizzari, Kjaer e Pellegri sono invece ancora infortunati. Nonostante l'emergenza, il Milan ha comunque iniziato il nuovo anno con due vittorie di fila e domani punta a passare anche il turno in Coppa Italia.